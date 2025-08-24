Cristian Gallella innamorato in Costa Smeralda con Federica

Cristian Gallella, noto per la sua partecipazione come tronista, si è recentemente allontanato dal mondo dello spettacolo per dedicarsi al mondo delle scommesse sportive. Dopo la fine del suo matrimonio con Tara Gabrieletto, comunicata via social, Cristian ha iniziato una relazione con Sofia Oranges, giornalista sportiva, che però è terminata alcuni mesi dopo.

Negli ultimi giorni, nuove foto sulle spiagge della Costa Smeralda hanno rivelato che Cristian ha trovato un nuovo amore. Al suo fianco c’è Federica Ficara, fondatrice e CEO di una società che si occupa di traslochi e deposito, specializzata in moto. Federica ha una laurea in Marketing e Business Communication ed è originaria della Calabria, come Gallella, il quale, pur essendo nato a Vigevano, ha radici calabresi.

Sembra che questo nuovo legame possa essere significativo per Cristian. Anche Tara Gabrieletto ha ricominciato a sorridere: da qualche mese è stata vista con Vincenzo, un romano che gestisce una pizzeria d’asporto. Nonostante il sogno romantico che la coppia Tara e Cristian ha rappresentato per il pubblico di “Uomini e donne” e “Temptation Island”, la loro relazione appare definitivamente chiusa, complicata dagli strascichi della separazione.