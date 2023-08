Cristian Forti non è single? Il nuovo tronista interviene e racconta tutto

Uomini e Donne non è ancora tornato in onda e già ci sono rumor e polemiche sui nuovi tronisti presentati sui profili di Witty Tv lo scorso giovedì. Venerdì sono circolate delle voci secondo le quali Brando potrebbe non essere proprio single e ieri gli stessi pettegolezzi sono stati fatti su Cristian Forti.

Una follower di Deianira Marzano ha scritto: “Ciao, io conosco il nuovo tronista e la sua ex fidanzata (anche se sinceramente per me sono ancora fidanzati). So che sono stati a Lampedusa a inizio agosto e sono stati visti in atteggiamenti intimi, si baciavano e si abbracciavano. Stanno o stavano insieme da 4 anni e mi sembra assurdo come una persona possa fare una cosa del genere, sicuramente solo per notorietà“. La Marzano ha scritto: “Ragazzi ho visto la foto ed è dell’otto agosto. Certo, ora potrebbe essere single, ma è tutto così strano“.

Ma Cristian tronista che pubblica questo? Non hanno i profili chiusi? L’unico che avrebbe dovuto farlo è Brando, evidentemente è tutto vero 🤣 #uominiedonne pic.twitter.com/eq4Ei3G8sq — Pagina_di_foto (@Paginadifoto) August 27, 2023

Cristian Forti replica alle accuse: “Sono un ragazzo single e quella è la mia ex fidanzata”.

Il 22enne ha spiegato che la foto che hanno passato a Deianira è reale, ma che quella con lui è la sua ex. Lo scatto è stato fatto in una vacanza a Lampedusa, prenotata quando i due erano ancora una coppia. Cristian Forti e l’ex fidanzata hanno deciso di non buttare i soldi e di partire comunque per l’isola siciliana.

“Per partecipare a Uomini e Donne sia come corteggiatore che come tronista bisogna essere single e io lo sono. Ho visto foto sul web di me e la mia ex ragazza con i volti oscurati. Io quella foto ce l’ho così come l’ha anche la mia ex. È una foto fatta a Lampedusa. Una vacanza comprata e quindi pagata ancora quando stavamo insieme. Né io né lei siamo milionari e quindi nessuno dei due ha rinunciato. Tra me e la mia ex fidanzata c’è stato soltanto un bacio a stampo durante un’escursione. Detto questo lei è la mia ex e io il suo ex e seduto sul trono ci sono io e sono single. Io e la mia ex ci siamo lasciati i primi di aprile (2023), e la vacanza è stata comprata e pagata a febbraio (2023)”.

Mistero risolto direi. Se poi ci dovesse essere qualcosa di losco, lo scoprirà il detective…