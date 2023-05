Cristian Di Carlo commenta la rottura tra Nicole e Carlo Alberto

Finale horror per il trono classico del 2023. Alessandra Somensi e Luca Daffrè sono durati 8 ore insieme e Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini due settimane. Ieri il 35enne ha rivelato di essere stato lasciato e tra i primi a commentare c’è stato anche un altro ex corteggiatore di Nicole, Cristian Di Carlo, che ha lanciato una shade a Carlo Alberto.

Carlo Alberto: “Nicole mi ha lasciato, ma è stata onesta e sincera”.

“Io le avevo promesso che l’avrei amata, rispettata e l’avrei fatta sentire amata. Sono fiero di aver sempre trattato le donne con gentilezza, rispetto e galanteria. Magari la donna è affascinata dall’uomo sfuggente, ma io non sono così. Sono uno dà certezze e l’ho sempre detto e non è una sorpresa.

Voglio difendere lei. Non è una frase fatta, ma è unica e speciale. Non attaccatela, vi prego, non datele contro. Lei è stata onesta e sincera. Fatelo per me in questo momento difficile. La voglio proteggere anche in questa occasione. Lei è stata una donna onesta, non ha sbagliato nulla e le auguro tantissima felicità perché se la merita con il cuore. Mi avete conosciuto ed io non dico parole che non sento.

Se avesse commesso una scorrettezza nei miei confronti lo direi. Come fa ad aver capito che non sono l’uomo per lei? Bisognerebbe domandare a Nicole. La lontananza? Di solito fa aumentare ma in questo caso ha fatto diminuire.

Verissimo è stato veramente emozionante. E’ stato un momento che non dimenticherò mai anche se non ha funzionato ed anzi la ringrazio per avermi fatto vivere quei momenti generando in me un sentimento così forte”.