Cristian, chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne

Si chiama Cristian senza H il nuovo tronista di Uomini e Donne. Il video di presentazione è stato mostrato oggi nel corso della prima registrazione della nuova stagione.

“Mi chiamo Christian, ho 22 anni, vengo da Roma, sono uno studente di fisioterapia del terzo anno e nel tempo liBBero consegno le pizze per guadagnarmi da vivere e togliermi qualche sfizio. Questo perché a 22 anni chiedere 20 euro ‘nse po’ sentì”.

La presentazione di Cristian è poi continuata così:

“Vivo con mamma che è la persona più importante della mia vita, il compagno di mamma e mio fratello di cinque anni. In casa ho un piano tutto mio, nessuno mi disturba, un sogno! Sono figlio di genitori separati, si sono separati quando avevo 13 anni e ho sofferto tanto. Ma tutte le sofferenze mi hanno portato a essere quello che sono oggi”.

Oggi vive in una famiglia allargata e ha altri due fratellastri: uno da parte di madre e uno da parte di padre.

“Mi aspetto da Uomini e Donne di trovare una persona che sia disposta a capirmi e di fare follie per me. Mi aspetto di trovare una persona che sappia accettare le mie fragilità e che sappia prendersene cura. Io prometto di essere me stesso, diretto e senza peli sulla lingua”.