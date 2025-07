Crispiero celebra Strampelli con un affascinante docufilm

La casa natale di Nazareno Strampelli a Crispiero si trasforma nella location principale di un docufilm dedicato al famoso genetista agrario italiano, realizzato con il sostegno della Rai. Questo progetto, prodotto da Ocean Production e diretto dal noto regista Maurizio Zaccaro, vincitore di due David di Donatello, promette di rendere omaggio alla figura storica di Strampelli con un racconto ricco di immagini evocative.

Il film narra la vita di Strampelli, nato il 28 maggio 1866, attraverso una serie di luoghi significativi immersi nella natura. Tra le scene del cortometraggio, spicca un campo di grano nelle vicinanze, gentilmente offerto dalla famiglia Leoni, che ha partecipato attivamente alle riprese contribuendo con una ricostruzione della tradizionale falciatura.

Il sindaco di Crispiero, Patrizio Leonelli, ha espresso il suo orgoglio per il riconoscimento della figura di Strampelli, definendolo una delle personalità più illustri della comunità e sottolineando l’importanza di un progetto di tale valore su scala nazionale. Anche l’assessore alla Cultura, Elisabetta Torregiani, ha evidenziato come questo docufilm rappresenti un’opportunità straordinaria per valorizzare non solo Strampelli, ma anche la storia e le radici di Crispiero.