Crisis Politica: Fuga del Presidente e Accuse in Consiglio

La tensione politica all’interno del Consiglio comunale è salita dopo le recenti affermazioni del Presidente Severini. I consiglieri di opposizione hanno contestato le sue dichiarazioni, ritenendo che rappresentino una distorsione della verità.

Secondo i membri dell’opposizione, la maggioranza non sarebbe in grado di garantire il numero legale per motivi politici e non per assenze occasionali. Hanno sottolineato come la mancanza di partecipazione sia aggravata dal fatto che il Presidente stesso sia stato il primo ad abbandonare l’aula, contravvenendo al suo ruolo di garante della trasparenza.

Inoltre, gli oppositori hanno criticato l’accusa di assenze per “motivi personali” nei confronti di un Consigliere, affermando che egli non era presente e non ha partecipato nei successivi trenta minuti di riunione. Hanno chiesto maggiore chiarezza riguardo alla presenza di altri consiglieri, definendo le attuali informazioni come poco chiare.

Le preoccupazioni espresse dai consiglieri di opposizione mirano a evidenziare l’importanza di mantenere un corretto funzionamento del Consiglio, sottolineando come dovrebbe essere il Presidente a garantire una condotta esemplare. Questo clima di sfiducia ha portato i consiglieri a perdere le speranze riguardo alla messa in pratica di un dialogo costruttivo.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.fiumicino-online.it