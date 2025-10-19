Crisis per l’Audace Cerignola dopo sconfitta con la Cavese

L’Audace Cerignola sta attraversando un momento difficile, subendo la terza sconfitta consecutiva, la seconda in casa, contro la Cavese, attualmente penultima in classifica. Questo risultato segna l’inizio di una crisi per la squadra ofantina.

La partita è iniziata in salita per il Cerignola, che ha subito il primo gol al 17′ grazie a Gerardo Fusco, il quale ha realizzato la sua prima rete tra i professionisti, superando l’estremo difensore Greco con un tiro preciso sotto la traversa. La reazione della squadra di casa è risultata poco incisiva, e le occasioni per rifarsi sono state rarissime. Nella seconda metà dell’incontro, la Cavese ha raddoppiato subito, trasformando un rigore ottenuto da Sorrentino, atterrato dal portiere Greco.

Il vantaggio di due reti è durato poco, poiché al minuto 60 D’Orazio ha accorciato le distanze con un diagonale preciso che ha trafitto Boffelli. Tuttavia, le speranze di rimonta si sono spente al 41′, quando Ubaldi ha segnato il terzo gol per i campani, finalizzando un’efficace ripartenza. Nel finale, il punteggio avrebbe potuto essere ancora più pesante, ma Guida ha visto il suo rigore parato da Greco.

Con questa vittoria, la Cavese recupera terreno dopo due sconfitte, raggiungendo Trapani e Altamura a 8 punti. Il Cerignola resta a 10 punti, in parità con il Foggia, e la posizione dell’allenatore Maiuri diventa incerta. In risposta a questa situazione, la società ha deciso di attuare un silenzio stampa.