Crisis in Ucraina: l’UE studia muro anti-droni al confine Est

Donald Trump ha dichiarato di essere deluso da Vladimir Putin, ma ha espresso la volontà di evitare il rischio di una terza guerra mondiale, dopo un incontro con Keir Starmer. Per la prima volta, Putin ha rivelato che oltre 700.000 soldati russi sono dispiegati in Ucraina. Nello stesso contesto, un attacco nel Donetsk ha causato la morte di cinque civili.

Oggi, a Bruxelles si tiene un vertice dedicato a nuove sanzioni contro Mosca. Nel frattempo, in Ucraina, il presidente Zelensky ha ribadito che la Russia ignora le richieste di pace, sollecitando azioni più decise, inclusi accordi sull’uso dei droni e la fornitura di armi da parte degli Stati Uniti. Recentemente, l’Ucraina ha subito un attacco notturno che ha coinvolto quasi novanta droni, con danni alle infrastrutture e alle aziende.

Inoltre, l’Unione Europea sta valutando la costruzione di un “muro anti-droni” lungo il confine est per proteggersi dagli attacchi russi, come annunciato da Andriy Yermak, capo dell’ufficio presidenziale ucraino. Le proposte per un possibile uso dei beni russi congelati per fornire aiuti all’Ucraina sono in discussione, ma ci sono dubbi sulla possibilità di confiscazione di beni sovrani da parte di alcuni Stati membri.

Infine, un attacco informatico ha colpito il sito dell’aeroporto di San Pietroburgo, la cui causa non è stata ancora chiarita.