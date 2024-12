Crisi Virale Persistente: Il Timore del Salto di Specie

Walter Ricciardi, docente di igiene all’università Cattolica di Milano, esprime preoccupazione per la “malattia del Congo”, che ha già causato oltre 70 vittime dal 10 novembre nella Repubblica Democratica del Congo. Le autorità congolese hanno elevato l’allerta sanitaria al massimo, definendo la situazione “un evento di salute pubblica sconosciuto”. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha inviato esperti per indagare sulla malattia, che ha mostrato sintomi respiratori simili all’influenza e i primi contagi sono stati registrati verso la fine di ottobre in un’area con scarse infrastrutture sanitarie.

Ricciardi, in un’intervista, ha descritto la situazione come “preoccupante” e un campanello d’allarme, sottolineando l’importanza di essere pronti per eventuali emergenze sanitarie. Ha osservato che la grande mobilità odierna facilita la diffusione dei virus e l’arrivo in nuove aree geografiche. Pertanto, è necessario intensificare la collaborazione globale tra scienziati e governi per monitorare e rispondere in modo tempestivo a eventuali crisi sanitarie. L’Oms ha già inviato un team di epidemiologi nella regione.

Il ministro provinciale della Sanità ha esortato i cittadini a limitare gli spostamenti, evitare il contatto fisico come la stretta di mano, lavarsi frequentemente le mani e a evitare luoghi affollati. Queste misure ricordano quelle adottate durante la pandemia di Covid-19. Ricciardi ha evidenziato anche il rischio di “salto di specie” della malattia, paragonando la situazione a quella del Covid, e ha spiegato come, in paesi come il Congo, ci sia una continua interazione tra esseri umani e animali che favorisce la trasmissione di virus dagli animali agli uomini.

Attualmente, sebbene la malattia venga considerata grave, il suo andamento è circoscritto. In Italia, le autorità hanno aumentato il livello di allerta nei porti e negli aeroporti per prevenire la diffusione del contagio. Ricciardi ha concluso ritenendo difficile fare previsioni sul futuro, ma ha insistito sull’importanza di non farsi trovare impreparati.