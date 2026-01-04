Crisi Venezuela

Amnesty esorta il governo degli Stati Uniti a rispettare il diritto internazionale, a dare priorità alla protezione della popolazione civile e a garantire i diritti umani di tutte le persone private della libertà. Inoltre, l’organizzazione chiede alle autorità venezuelane di astenersi da ulteriori azioni repressive.

Amnesty si dice allarmata dal fatto che l’attacco contro il Venezuela e la cattura di Nicolás Maduro e Cilia Flores da parte di uno dei cinque Stati membri permanenti del Consiglio di sicurezza Onu contribuisca ad aggravare ulteriormente il collasso del diritto internazionale e dell’ordine internazionale basato su norme giuridiche. L’organizzazione sottolinea therefore l’importanza di proteggere i diritti umani e di rispettare il diritto internazionale in tutte le situazioni.