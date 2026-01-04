Crisi Venezuela Ue

L’Unione Europea ha chiesto al governo del Venezuela di liberare i prigionieri politici. La richiesta è stata avanzata a seguito della crisi politica che sta attanagliando il paese. La situazione in Venezuela è critica e l’Unione Europea sta seguendo da vicino gli sviluppi. I prigionieri politici sono stati arrestati a seguito di proteste contro il governo e molti di loro sono stati detenuti senza processo. L’Unione Europea ha sottolineato l’importanza della libertà di espressione e del rispetto dei diritti umani. La crisi in Venezuela è una questione molto seguita a livello internazionale e molti paesi stanno cercando di trovare una soluzione per porre fine alla situazione di instabilità.