Da stranotizie
Crisi Venezuela, Italia-service

Il governo italiano segue con attenzione la situazione in Venezuela, dove è avvenuta la cattura del presidente Nicolas Maduro da parte degli Stati Uniti. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani sono in costante contatto per valutare la situazione e tutelare gli interessi italiani.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha affermato che gli attacchi americani sono un tentativo di far dimettere il presidente Maduro, che gli Stati Uniti non vogliono al potere. L’unità di crisi della Farnesina è attiva e non ha segnalato nessuna chiamata dagli italiani in Venezuela.

Le opposizioni italiane hanno reagito con condanna alle azioni americane. Il Partito Democratico chiede il ripristino del diritto internazionale e la preminenza della diplomazia, mentre il Movimento 5 Stelle e Azione Verdi e Sinistra chiedono una condanna forte alle azioni statunitensi.

Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha affermato che l’aggressione americana non ha base giuridica e viola il diritto internazionale. Anche Azione Verdi e Sinistra ha condannato l’attacco militare americano, definendolo “gravissimo e inaccettabile”.

La Lega non ha rilasciato una dichiarazione ufficiale, ma alcuni esponenti del partito hanno commentato la situazione sui social media. Il segretario di Azione, Carlo Calenda, ha definito il rovesciamento di Maduro una “buona notizia” per il popolo venezuelano, ma ha espresso preoccupazione per il modo in cui è avvenuto.

