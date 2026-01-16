Crisi valutaria in Iran

Il rial iraniano ha guadagnato circa il 4,5% contro il dollaro nelle ultime sedute, passando da un tasso di cambio di circa 1,5 milioni a meno di 1,42 milioni. Tuttavia, ciò non mitiga la crisi valutaria che sta colpendo l’Iran, con una perdita del 42% in un anno e del 97,7% in 10 anni. Le proteste nel paese non si fermano e hanno come obiettivo la caduta del regime islamista dell’ayatollah Khamenei, con un numero di morti tra i manifestanti nell’ordine delle migliaia.

La crisi del rial in Iran ha una storia lunga, ma la definitiva perdita di valore della divisa sembra essere arrivata dopo l’estate, quando scoppiarono proteste con centinaia di morti e migliaia di arresti per la morte di Mahsa Amini. Il regime riuscì a mantenere il potere, ma la valuta ne ha risentito di conseguenza. I cittadini hanno iniziato a smettere di avere fiducia nelle istituzioni e la valuta ne ha risentito.

La percezione del regime si è deteriorata moltissimo negli anni a causa della cattiva gestione dell’economia e della corruzione. Il regime ha speso denaro per sostenere stati-satellite, ma gli iraniani hanno compreso di avere compiuto sacrifici per nulla. La prova del nove è arrivata con i raid israelo-americani, che hanno dimostrato che il regime non è in grado di difendersi.

Il malcontento è diventato incontenibile e il presidente Masoud Pezeshkian aveva cercato di sopprimere il tasso di cambio sussidiato, ma il Parlamento aveva negato la riforma. Il sistema di cambi multipli ha creato un gioco corrotto, in cui coloro che hanno accesso privilegiato al cambio sussidiato acquistano dollari a prezzi favorevoli per rivenderli al mercato nero a prezzi più alti.

La fine delle importazioni sussidiate ha portato a una svalutazione del cambio, con un margine di guadagno di oltre 700.000 rial per ogni dollaro. Il paradosso di questa crisi è che qualsiasi cosa avesse fatto il regime, non avrebbe potuto contenere il malcontento. La crisi del rial in Iran nasce da una sfiducia collettiva e l’Iran figura al 151-esimo posto su 180 nella classifica internazionale sulla corruzione percepita. Le donne che si accendono una sigaretta in piazza con le foto dell’ayatollah in fiamme simboleggiano la fine del rispetto verso la guida spirituale che tiene in scacco il Paese.