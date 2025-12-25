Crisi umanitaria in Sudan

La guerra in Sudan sta causando una grave crisi umanitaria a livello mondiale. Caritas Italiana sostiene la popolazione civile con interventi mirati alla sopravvivenza, alla dignità e alla protezione delle persone più vulnerabili. Le attività comprendono aiuti economici per beni essenziali, accesso ad acqua e servizi igienico-sanitari, e supporto contro la violenza di genere nei siti di accoglienza per sfollati.

Gli interventi sono attivi in Sudan e nei Paesi ospitanti rifugiati. Oltre 108.000 persone hanno beneficiato di acqua e servizi igienici, più di 7.000 donne hanno ricevuto supporto psicosociale e 1.000 hanno partecipato a corsi professionali. Più di 15.000 persone hanno preso parte ad attività di sensibilizzazione sulla violenza di genere. 3.285 famiglie hanno ricevuto aiuti economici, mentre l’installazione di 45 lampioni solari ha migliorato la sicurezza nei campi.

La Conferenza Episcopale del Sudan e del Sud Sudan ha invitato i leader politici a fermare le violenze e a riprendere il dialogo. Le organizzazioni italiane hanno denunciato la gravità della situazione, con almeno 150.000 morti e 12 milioni di sfollati, e attacchi indiscriminati su mercati, ospedali e abitazioni private. Il governo italiano ha stanziato oltre 125 milioni di euro per aiuti alimentari e beni essenziali, destinati a migliaia di bambini e sfollati.

Le associazioni chiedono al governo di sospendere le esportazioni militari verso i Paesi coinvolti nel conflitto, promuovere negoziati multilaterali e corridoi umanitari, e garantire la consegna rapida e reale degli aiuti. Le associazioni invitano i media a mantenere alta l’attenzione sulla crisi, fondamentale per proteggere la popolazione civile e sostenere azioni concrete per la pace.