Crisi umanitaria e migrazioni: l’UE affronta sfide globali

ROMA – I conflitti odierni non riguardano solo guerre, ma anche crisi climatiche, insicurezza alimentare e fragilità economica. Konstantinos Moschochoritis, direttore di Intersos, sottolinea come, ad esempio, in Sudan non si registri solo un conflitto, ma anche una crisi di sfollamento senza precedenti aggravata dalla carestia.

Moschochoritis parteciperà, insieme a Maria Laura Conte della Fondazione Avsi, all’incontro annuale di Connact a Bruxelles, dove si discuterà del ruolo dell’Unione Europea e delle sue priorità. All’evento saranno presenti diversi rappresentanti del terzo settore, tra cui Riccardo Clerici dell’UNHCR e Andrea Ferrazzi di ASVIS, per interagire con le istituzioni europee.

Il focus sarà sulla democrazia e sui diritti umani nel contesto geopolitico attuale. Moschochoritis afferma che la principale sfida esterna per l’UE è l’erosione del multilateralismo, evidenziando l’impunità che colpisce ospedali e operatori umanitari. Sottolinea l’urgenza di riaffermare il Diritto Internazionale Umanitario come un obbligo universale.

Inoltre, le sfide interne non sono da sottovalutare. Moschochoritis segnala che la coerenza è fondamentale: l’UE non può chiedere il rispetto dei diritti umani all’estero mentre gestisce le proprie politiche migratorie in modo contraddittorio. Le divisioni politiche tra Stati membri indeboliscono l’influenza dell’Unione nei negoziati globali.

Maria Laura Conte ricorda che le migrazioni sono un fenomeno storico e non un’emergenza, evidenziando come possano costituire un’opportunità di sviluppo se gestite adeguatamente. Infine, Moschochoritis afferma che l’UE, pur rimanendo il principale donatore mondiale, deve migliorare i meccanismi di monitoraggio e sanzione per chi viola il Diritto Internazionale Umanitario, per preservare la propria credibilità.