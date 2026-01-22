Crisi umanitaria a Gaza

Il 22 gennaio è stato un giorno sorprendente, nonostante la notte precedente sia stata difficile a causa dei continui bombardamenti vicini, a soli tre chilometri da dove operiamo. L’esercito israeliano continua a distruggere le abitazioni al di là della “Linea gialla”, demolendo gli edifici che potrebbero fornire un riparo. Il 21 gennaio, gli scontri armati hanno portato all’uccisione di tre giornalisti e al ferimento di molte persone, tra cui molti bambini. I colleghi ortopedici hanno lavorato tutta la notte.

L’ospedale Al Nasser, nel suo reparto pediatrico, ha un unico anestesista che è stato affiancato dall’anestesista della nostra missione per tutti gli interventi durante la notte. La situazione nella Striscia è sempre tesa, con attività di droni costanti giorno e notte. difficile riuscire a dormire e chiudere gli occhi senza la paura continua.

Il giorno dopo, uscendo per continuare l’attività nel centro di Deir al Balah, sono stati visti i corpi di due persone uccise dai bombardamenti della notte prima. Nonostante tutto, il lavoro è andato sorprendentemente bene, con la costruzione degli aquiloni della vita e l’utilizzo delle tecniche dell’arteterapia per disegnare e rendere visibili le risorse e le capacità della comunità. Gli operatori del centro di Deir al Balah hanno chiesto di lavorare con loro, utilizzando gli strumenti predisposti per gli interventi con la comunità, e quindi è stato organizzato un momento di lavoro dedicato a loro.

La situazione a Gaza è di devastazione, con altissimi livelli di sofferenza individuale e collettiva. Le strade sono come un girone infernale, con odori intensi, inquinamento palpabile e aria irrespirabile. Lo spazio intorno è una distesa che assomiglia a una discarica e non riconduce più alle condizioni di una città alla fine di una guerra. Il trauma è pervasivo e gli operatori hanno bisogno di riprocessare le loro storie e ritrovare un contatto con le proprie risorse di resistenza e di sopravvivenza.