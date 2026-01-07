Crisi Ultimo e Jacqueline

Da quando Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo sono diventati genitori, si è parlato spesso di una loro crisi. Nessuno dei due ha mai fatto dichiarazioni per smentire o confermare tali voci, lasciando il dubbio crescere.

Il cantante romano utilizza poco i social, mentre l’influencer li utilizza in modo più massiccio, anche se moderato. I contenuti riguardanti la vita privata sono pochi e rari, e non riguardano quasi mai Ultimo. Jacqueline ha postato alcune foto del figlio, ma senza mostrare il suo volto.

Il dubbio sulla loro relazione è continuato anche all’inizio del nuovo anno, poiché non si sono mostrati insieme nemmeno durante le festività. Tuttavia, in occasione dell’Epifania, Jacqueline ha condiviso una foto delle calze della Befana, con una anche per il “papi”, ovvero Ultimo. Questo piccolo segnale ha riacceso la speranza sulla loro relazione.

Alessandro Rosica, un esperto di gossip, ha scritto che Jacqueline e Ultimo ci riprovano e sono di nuovo fidanzati, grazie anche all’aiuto della famiglia e degli amici. Ciò lascia intendere che la coppia non solo abbia attraversato un momento di crisi, ma si sia anche separata per un periodo.