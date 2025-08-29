Crisi Ucraina: Macron avverte Putin sul fallimento negoziale

Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che se Vladimir Putin non incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky entro lunedì, ciò significherà che il leader russo ha preso in giro Donald Trump. Macron ha anche criticato le recenti affermazioni di Putin, definendole irragionevoli e indecenti. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha risposto definendo gli commenti di Macron “insulti di bassa lega”.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che Putin non esclude la possibilità di un incontro con Zelensky, ma sottolinea che il colloquio deve essere ben preparato. Nel frattempo, il vice ambasciatore americano all’Onu, John Kelley, ha evidenziato che gli attacchi russi all’Ucraina mettono in dubbio il reale desiderio di pace di Mosca, chiedendo la cessazione immediata delle azioni contro le aree civili.

Inoltre, la Casa Bianca ha confermato che Trump sta lavorando per organizzare un incontro tra i leader di Russia e Ucraina. Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha espresso scetticismo riguardo la possibilità di un incontro imminente, esprimendo la necessità di sostenere l’Ucraina per farla diventare un interlocutore rispettato.

Zelensky ha anche domandato garanzie di sicurezza giuridicamente vincolanti agli alleati, mentre la Russia continua a concentrare truppe vicino a Pokrovsk, segnalando possibili offensive. La situazione resta tesa, con Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz che hanno ribadito la fermezza nell’imporre nuove sanzioni contro la Russia se le aggressioni non si fermeranno.