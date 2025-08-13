Crisi turistica e salari: l’economia italiana in bilico

Il settore turistico italiano attraversa un periodo di grande dibattito politico ed economico. La diminuzione delle presenze turistiche solleva interrogativi sul modello economico del Paese, che ha puntato quasi esclusivamente sul turismo e sui servizi, affrontando una crisi strutturale.

Negli ultimi anni, l’Italia ha visto una trasformazione degli spazi urbani, con centri storici che si sono trasformati in mete turistiche a scapito dei residenti, i cui affitti sono diventati insostenibili. La dipendenza dal turismo è considerata da alcuni come un’opportunità per affrontare la crisi industriale, ma il Paese ha visto una riduzione dei salari reali, in netto contrasto con l’andamento di altri Paesi europei come Francia e Germania, dove gli stipendi sono aumentati.

La crisi della manifattura, che dura da oltre 26 mesi, ha spinto a un incremento delle richieste di cassa integrazione nel settore meccanico e metallurgico, evidenziando la fragilità dell’occupazione. Nonostante la crescita nel turismo, molti esperti avvertono che non è una soluzione sostenibile per compensare la mancanza di investimenti in innovazione e ricerca.

Il governo, guidato da Giorgia Meloni, difende questo modello economico, ostacolando interventi su salario minimo e sfidando le critiche dell’opposizione. Le politiche attuate sembrano favorire gli interessi esistenti piuttosto che affrontare le esigenze dei lavoratori, mantenendo un orientamento neoliberista che risale a decenni fa.

Le domande restano aperte: se le opposizioni dovessero governare, come gestirebbero la questione salariale e la spesa dei cittadini? Il futuro del turismo, degli affitti e della vita urbana deve essere ripensato per garantire un benessere collettivo.