Crisi tra Raffaella Fico e Armando Izzo in Italia

C’è aria di crisi tra Raffaella Fico e Armando Izzo? Una recente indiscrezione li vede distanti e protagonisti di una scena pericolosa. La coppia, che ha affrontato il dramma della perdita del loro primo figlio insieme al quinto mese di gravidanza, è finita al centro del gossip a causa di alcuni messaggi strani apparsi sul profilo ufficiale di Instagram del calciatore.

I messaggi, come “Addio amore mio, faccio schifo” e “Sono a putt**, telefono spento”, sono stati successivamente cancellati. Armando Izzo ha spiegato che il suo profilo è stato hackerato e che qualcun altro ha pubblicato questi messaggi al suo posto. Tuttavia, la spiegazione non ha convinto molti utenti sui social network, mentre Raffaella Fico non ha commentato la questione.

Recentemente, un utente su Instagram ha segnalato di aver visto la coppia in un locale, dove sembravano freddi e distanti, tranne quando i capelli di Raffaella sono andati a fuoco e Armando l’ha seguita in bagno. Questo episodio ha fatto pensare a una possibile crisi nel rapporto tra i due. Prima di questi eventi, la coppia aveva condiviso messaggi di dolore sulla perdita del loro figlio, e Raffaella aveva annunciato di aver perso il bambino al quinto mese di gravidanza. Ora si attende per capire se la crisi sia reale o se si tratta di voci infondate.