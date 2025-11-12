14.8 C
Roma
mercoledì – 12 Novembre 2025
Gossip

Crisi tra Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli, cosa succede?

Da stranotizie
Crisi tra Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli, cosa succede?

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli si trovano attualmente in un momento delicato della loro relazione. Secondo quanto riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, i due danzatori, genitori del piccolo Romeo, avrebbero deciso di prendersi una pausa. Tuttavia, non si tratterebbe di una separazione definitiva.

Marzano ha commentato la situazione dopo che un follower ha notato che Sacchetta e Pauselli non si mostrano più insieme sui social e non si scambiano like come facevano in passato. Le sue fonti parlano di un “periodo un po’ teso, soprattutto per motivi legati al lavoro”. Ha specificato che non è nulla di drammatico, ma i due stanno cercando di ritagliarsi un po’ di spazio per sé stessi, senza una vera rottura. “Non è tutto rosa e fiori, ma nemmeno finita come qualcuno pensa”, ha aggiunto Marzano. Per il momento, i diretti interessati non hanno rilasciato commenti sulle voci circolate.

Giulia Pauselli, 34 anni e fiorentina, partecipò ad Amici di Maria De Filippi, arrivando al secondo posto. Oggi è una ballerina professionista nel cast del talent show. Marcello Sacchetta, 42 anni e napoletano, è stato un volto noto della stessa trasmissione e ha condotto il day time. La loro storia d’amore è nata ad Amici nel 2013 e hanno sempre mantenuto un profilo riservato.

Nell’estate del 2022 hanno accolto il loro primo figlio, Romeo, il cui nome è ispirato alla celebre opera di Shakespeare. La coppia ha affrontato in passato altre crisi, superate con successo. Ora, sembrano trovarsi di fronte a un nuovo momento difficile.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Kiev Ritira Forze da Villaggi di Zaporizhzhia: Ultime Notizie
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.