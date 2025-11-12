Crisi tra Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli, cosa succede?

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli si trovano attualmente in un momento delicato della loro relazione. Secondo quanto riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, i due danzatori, genitori del piccolo Romeo, avrebbero deciso di prendersi una pausa. Tuttavia, non si tratterebbe di una separazione definitiva.

Marzano ha commentato la situazione dopo che un follower ha notato che Sacchetta e Pauselli non si mostrano più insieme sui social e non si scambiano like come facevano in passato. Le sue fonti parlano di un “periodo un po’ teso, soprattutto per motivi legati al lavoro”. Ha specificato che non è nulla di drammatico, ma i due stanno cercando di ritagliarsi un po’ di spazio per sé stessi, senza una vera rottura. “Non è tutto rosa e fiori, ma nemmeno finita come qualcuno pensa”, ha aggiunto Marzano. Per il momento, i diretti interessati non hanno rilasciato commenti sulle voci circolate.

Giulia Pauselli, 34 anni e fiorentina, partecipò ad Amici di Maria De Filippi, arrivando al secondo posto. Oggi è una ballerina professionista nel cast del talent show. Marcello Sacchetta, 42 anni e napoletano, è stato un volto noto della stessa trasmissione e ha condotto il day time. La loro storia d’amore è nata ad Amici nel 2013 e hanno sempre mantenuto un profilo riservato.

Nell’estate del 2022 hanno accolto il loro primo figlio, Romeo, il cui nome è ispirato alla celebre opera di Shakespeare. La coppia ha affrontato in passato altre crisi, superate con successo. Ora, sembrano trovarsi di fronte a un nuovo momento difficile.