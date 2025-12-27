Crisi tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera in Colombia

Chiara Ferragni è stata avvistata all’aeroporto di Madrid mentre si imbarcava per un volo diretto in Colombia, ma senza il compagno Giovanni Tronchetti Provera. L’influencer era da sola e le foto dell’imprenditrice digitale sono diventate virali sul web, riaccese i rumors di un allontanamento dall’imprenditore.

La partenza in solitaria di Chiara Ferragni da Madrid per raggiungere Medellin, in Colombia, ha scatenato nuovi rumors su una probabile crisi tra l’influencer e l’imprenditore Giovanni Tronchetti Provera. Il video dell’imprenditrice digitale che si imbarcava da sola è stato diffuso e mostra Chiara Ferragni pronta a imbarcarsi per raggiungere la Colombia per impegni lavorativi e non solo, ma a balzare all’occhio è stata l’assenza sia dei figli Leone e Vittoria, che trascorreranno dei giorni con il padre, il rapper Fedez, sia quella del compagno Giovanni Tronchetti Provera.

La relazione tra l’imprenditore e l’influencer è diventata ufficiale quando Chiara Ferragni ha pubblicato un post che la ritraeva sorridente tra le braccia di Tronchetti Provera. Tuttavia, si sono alternate continuamente voci di una crisi di coppia tra i due, in parte a causa di Cecilia Pirelli, madre dell’imprenditore, che non avrebbe visto di buon occhio la frequentazione con l’influencer. Sebbene non ci sia stato alcun annuncio ufficiale di una rottura tra i due, la coppia non si mostra in pubblico da diverse settimane, un dettaglio che ha fatto sospettare ai fan dell’influencer che ci sia aria di crisi tra loro.

Nel filmato diffuso, Chiara Ferragni era pronta a imbarcarsi su un volo per la Colombia, in totale solitudine, con un outfit casual e comodo. L’influencer ha condiviso un’immagine sui social con i suoi followers, indossando una felpa del suo brand con la scritta “it’s gonna be incredible”. Intanto, continuano a diffondersi teorie sui motivi del presunto allontanamento dall’imprenditore, alimentati anche dalla scelta di trascorrere questi giorni di festa in Colombia, dove ad attendere Chiara Ferragni ci saranno la sorella minore Valentina e il compagno di lei.