Crisi sociale a Asti per chiusura Konecta

L’annunciata chiusura della sede astigiana della multinazionale Konecta sta innescando una grave crisi sociale. Il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, ha espresso una forte apprensione per la sorte dei 400 dipendenti coinvolti, definendo la perdita di questi posti di lavoro come “una bomba atomica su questa città e una bomba sociale pazzesca”.

Rasero ha incontrato i rappresentanti delle tre principali organizzazioni sindacali e ha discusso anche delle implicazioni della possibile chiusura della sede di Ivrea, dove sono coinvolti 700 dipendenti. Il sindaco ha preso contatti con il sindaco di Ivrea e ha offerto la disponibilità del Consiglio comunale per affrontare la situazione.

Rasero ha espresso forti riserve riguardo alla possibilità di uno spostamento del personale sulla sede di Torino, considerandola “quasi una scusa di licenziamento” a causa della distanza e dei costi di trasporto. Il sindaco ha inoltre annunciato che entro pochi giorni ci saranno notizie dalla Prefettura, dove si attende la convocazione del tavolo tecnico d’emergenza.

Il sindaco ha condiviso con i sindacati la necessità di portare la problematica a un livello politico più alto, chiedendo urgentemente un incontro con il Presidente della Regione Cirio. La città non può permettersi una perdita di questa entità, e il sindaco cercherà di trovare una soluzione per proteggere i lavoratori coinvolti.