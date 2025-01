“Crisi senza precedenti del personale sanitario in Italia”

Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sta vivendo una crisi del personale sanitario senza precedenti, causata da errori di programmazione, definanziamento e demotivazione dei professionisti. Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE, durante un’audizione alla Camera dei Deputati, ha evidenziato l’urgenza di rinnovare le politiche per il personale sanitario, poiché l’offerta dei servizi non è adeguata ai bisogni di salute della popolazione.

I tagli al SSN e il cronico sotto-finanziamento hanno portato a una forte diminuzione degli investimenti sul personale, con misure come il blocco delle assunzioni e la scarsità di borse di studio per neolaureati. Questa situazione, unita all’emergenza COVID-19, ha accentuato una crisi di motivazione già presente. I giovani evitano corsi di laurea in scienze infermieristiche, mentre molti professionisti lasciano il SSN per lavori nel settore privato o all’estero.

Anche il fenomeno dei pensionamenti tra medici, infermieri e altri professionisti ha un ruolo significativo, aggravato da burnout e demotivazione, riducendo così la forza lavoro del settore. Di conseguenza, la qualità e la sicurezza del lavoro per chi resta sono deteriorate, con personale costretto a turni massacranti e in condizioni di carenza di organico. Inoltre, si registra un aumento della violenza fisica e verbale nei confronti degli operatori sanitari, specialmente nei pronto soccorso.

Anche la burocrazia e la scarsa digitalizzazione complicano il lavoro quotidiano dei professionisti, generando inefficienze e frustrazione. Cartabellotta ha sottolineato che la crisi del personale sanitario rappresenta una priorità fondamentale per la sostenibilità del SSN e ha parlato di liste di attesa interminabili e difficoltà nel reperire medici di famiglia, sintomi della carenza di professionisti e della loro disaffezione.

È dunque indispensabile rilanciare le politiche sul capitale umano per valorizzare il personale del SSN, rendendo nuovamente appetibile la carriera nel settore pubblico. Rinnovare i processi di formazione e valutazione delle competenze professionali è cruciale; senza tali interventi, il SSN non sarà in grado di garantire il diritto alla salute, vanificando i tentativi di affrontare questa crisi. Durante l’audizione, il Presidente GIMBE ha presentato analisi per rispondere alle criticità legate al personale sanitario.