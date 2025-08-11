Crisi Sanitaria Italiana: Allerta per Medici e Infermieri

Il sistema sanitario italiano affronta una crisi grave per quanto riguarda la disponibilità di personale, in particolare infermieri e medici. Secondo Marco Ceccarelli, segretario nazionale del COINA, Sindacato delle Professioni Sanitarie, il Servizio Sanitario Nazionale è a rischio di collasso se non si affronta rapidamente la questione.

Attualmente, l’Italia conta solo 6,2 infermieri ogni 1.000 abitanti, ben al di sotto della media europea di 8,4. Sono già oltre 70.000 i professionisti mancanti, con una stima di almeno 100.000 unità necessarie entro il 2030. Inoltre, il 50% degli infermieri è vicino alla pensione, con oltre 100.000 che lasceranno il lavoro entro il 2033. Ceccarelli critica anche gli stipendi stagnanti, fermi a 32.500 euro lordi l’anno, e l’assenza di carriere cliniche. Queste condizioni hanno portato a una fuga di oltre 42.700 infermieri dall’albo dal 2020, di cui 10.230 nel solo 2024.

Secondo Ceccarelli, la selezione per le facoltà di Medicina sta riducendo Infermieristica e altre professioni sanitarie a un’alternativa per chi non supera il test di ammissione, svuotando di significato il ruolo degli infermieri, che sono professionisti fondamentali nella cura dei pazienti.

Infine, Ceccarelli sottolinea l’importanza di un adeguato investimento nel settore. Ogni infermiere in più per sei pazienti può ridurre le complicanze del 30%. Ignorare la situazione attuale potrebbe comportare ingenti perdite economiche e mettere in pericolo il futuro della sanità pubblica italiana.