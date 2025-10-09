Crisi sanitaria in Italia: i numeri allarmanti da Gimbe

Secondo l’ultimo Rapporto Gimbe, mancano circa 13 miliardi di euro nelle risorse destinate alla Sanità. Questa mancanza aggrava la crisi del Servizio sanitario nazionale e favorisce un crescente ricorso alla sanità privata. Attualmente, le famiglie italiane spendono 41,3 miliardi di euro di tasca propria per le cure sanitarie, ma il 9,9% della popolazione, oltre 5,8 milioni di persone, non riesce a sostenere ulteriori spese e rinuncia a prestazioni sanitarie.

Nino Cartabellotta, presidente di Gimbe, ha denunciato un progressivo smantellamento del Servizio sanitario nazionale. Ha fatto riferimento alla legge di Bilancio 2025, che prevede una riduzione della quota di Pil destinata al Fondo sanitario nazionale dal 6,1% al 5,8%, corrispondente a 13,1 miliardi di euro l’anno. La Fondazione avverte che senza un rifinanziamento significativo a partire dalla legge di Bilancio 2026, le Regioni potrebbero dover scegliere tra ridurre i servizi o aumentare la pressione fiscale.

Nel 2024, la spesa sanitaria complessiva ha raggiunto 185 miliardi, di cui oltre 137 miliardi riguardano la spesa pubblica. La maggior parte della spesa privata, pari all’86,7%, è sostenuta direttamente dai cittadini. Le regioni mostrano differenze significative nella rinuncia a visite mediche, con il picco del 17,7% in Sardegna.

Inoltre, il rapporto evidenzia un problema di carenza di infermieri, mentre il numero dei medici è in crescita. Nel 2023, c’erano 109.024 medici dipendenti e 57.880 convenzionati, ma solo 277.000 infermieri, ben al di sotto della media Ocse. La Fondazione Gimbe ha anche monitorato i progressi verso gli obiettivi della Missione Salute del Pnrr, evidenziando ritardi in alcuni settori importanti.