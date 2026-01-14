Crisi sanitaria a Alghero

La città di Alghero sta vivendo una situazione di emergenza sanitaria a causa della mancanza di medici di base. Circa 8.000 cittadini sono rimasti senza un medico di fiducia dal 1° gennaio, costringendoli a ricorrere alle guardie mediche e agli ambulatori Ascot per ottenere ricette e certificati di malattia. Questo ha portato a lunghe attese e disagi per i pazienti, in particolare per coloro che soffrono di patologie gravi.

Michele Pais, consigliere comunale di Alghero, ha denunciato la situazione, definendola “gravissima e indegna di una comunità civile”. Pais sostiene che i cittadini sono costretti a fare lunghe file per ottenere le prestazioni mediche di base, anche per quelle più urgenti. La situazione è ancora più critica per coloro che soffrono di malattie gravi, che sono costretti a fare la fila come se nulla fosse.

Il problema non riguarda solo Alghero, ma anche tutta la provincia di Sassari, dove la carenza di medici di base si somma all’isolamento territoriale e alla mancanza di servizi essenziali. Pais sostiene che la politica locale non sta facendo abbastanza per risolvere la situazione e che la sanità è stata utilizzata come strumento di spartizione di potere. La situazione è considerata un incubo e la politica locale è accusata di non aver fatto abbastanza per risolvere il problema.