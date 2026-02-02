10.8 C
Crisi rifiuti Orvieto: discarica al limite

Da stranotizie
Il futuro della gestione dei rifiuti a Orvieto è a rischio. L’Osservatorio Rifiuti Orvieto lancia un allarme chiaro: mancano solo 44 mesi alla possibile saturazione della discarica Le Crete.

Per discutere l’emergenza, l’Osservatorio ha organizzato un incontro pubblico per giovedì 5 febbraio alle ore 17.00 presso la sala dello “Scalo Hub” a Orvieto Scalo. Il gruppo di lavoro illustrerà i dati sulla capacità residua della discarica. Interverrà anche l’Ing. Adriano Rossi, ex Direttore di ARPA Terni, che affronterà il tema delle indagini epidemiologiche nelle aree vicine al sito. Un contributo fondamentale verrà da Federico Gori, Sindaco di Montecchio e Presidente di ANCI Umbria, che illustrerà l’accordo tra ANCI e CONAI per la copertura dei costi della raccolta differenziata.

L’Osservatorio presenterà anche proposte concrete per ridurre i rifiuti destinati alla discarica. L’obiettivo è duplice: allungare la vita dell’impianto e ottenere una riduzione dei costi della TARI per le famiglie. All’incontro sono invitati i rappresentanti istituzionali locali e regionali. Al termine degli interventi è previsto un dibattito aperto al pubblico.

