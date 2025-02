Crisi Respiratoria Grave: Cause e Rischi Elevati

Papa Francesco ha affrontato una crisi respiratoria che ha aggravato la sua già precaria salute, pregiudicata da polmonite e da condizioni polmonari croniche. Il Pontefice ha subito un broncospasmo prolungato, riducendo l’apporto di ossigeno nel sangue, costringendo i medici a utilizzare ossigeno ad alti flussi. È stata riscontrata anche una piastrinopenia con anemia, che ha reso necessaria una trasfusione completa di sangue.

Secondo l’Ansa, la crisi respiratoria è simile a un broncospasmo grave, con forti restrizioni nei bronchi che ostacolano il passaggio dell’aria e portano all’ipoventilazione, con livelli di ossigeno nel sangue che scendono pericolosamente. L’uso dell’ossigeno ad alti flussi è una tecnica avanzata, introdotta durante la pandemia di Covid-19, utile per supportare la funzione polmonare evitando la ventilazione meccanica.

La piastrinopenia e l’anemia comportano un aumento del rischio di emorragie e sepsi. Il bollettino medico del Vaticano ha evidenziato che i valori ematici erano pericolosamente bassi, rendendo necessaria la trasfusione. Tra i rischi ci sono emorragie interne e sepsi, che potrebbero compromettere ulteriormente la salute del Papa.

Il Vaticano ha comunicato che l’Angelus domenicale sarà diffuso solo in forma scritta, il che indica che le condizioni di Papa Francesco rimangono delicate. Sebbene sia vigile, il suo quadro clinico è complesso e sotto monitoraggio continuo. Gli specialisti stanno indagando sulle cause della piastrinopenia e modulando le cure per prevenire complicazioni. Le prossime ore saranno cruciali per capire se il Pontefice potrà stabilizzarsi.