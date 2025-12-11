Crisi reality Mediaset

L’Isola dei Famosi non andrà in onda nella stagione televisiva in corso e c’è anche il pericolo che il Grande Fratello venga messo ai box. A riferirlo è il numero uno di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, che ha parlato del futuro di Ilary Blasi e di altri temi legati alla tv.

Per quanto riguarda la questione dei reality show, due le news di non poco conto: L’Isola dei Famosi non vedrà la luce nei prossimi mesi e forse sarà rispolverato a fine 2026, forse nel 2027 o forse mai più.

Ci si avvia verso la fine di un’era. Notizie non buone anche per gli affezionati alle vicende del Grande Fratello: l’edizione in corso condotta da Simona Ventura è stata deludente sotto l’aspetto degli ascolti tv.

Pier Silvio Berlusconi ha spiegato che sarebbe più giusto e prudente far riposare un po’ il format. Alfonso Signorini sarà o no al timone di un’edizione dello show a inizio 2026 o in primavera?

Il presidente di Mediaset ha precisato che “è una macchina che va rinnovata, ma va tenuta comunque calda, fermarlo per troppo sarebbe rischioso”.

Pier Silvio Berlusconi ha anche parlato del futuro di Ilary Blasi a Mediaset, affermando che la conduttrice romana fa ancora parte di Mediaset e che ci sono vari progetti che potrebbero vederla coinvolta.

Il successo de La Ruota della Fortuna ha avuto un ‘effetto collaterale’ che ha coinvolto Striscia la Notizia, scalzata dall’access prime time di Canale 5.

Pier Silvio Berlusconi ha commentato che “è una decisione che abbiamo preso insieme ad Antonio Ricci, sarebbe stato sbagliato riportare Striscia in access visti i risultati de La Ruota della Fortuna”.

Inoltre, Pier Silvio Berlusconi ha rilasciato dichiarazioni sul futuro dei reality show, affermando che le serate del Grande Fratello e dell’Isola potrebbero essere sostituite da altro nel genere intrattenimento, oppure qualche quiz o programmi evento.

Ha anche affermato di avere intenzione di produrre più fiction, sottolineando che i tempi di progettazione sono lunghi, ma che la Rai fa un ottimo lavoro in questo senso e che Mediaset potrebbe farlo meglio.

Infine, ha escluso l’acquisto di format di reality dall’estero, affermando che il migliore lo hanno loro ed è Temptation Island, che anche in Spagna sta facendo grandi numeri.