Crisi RAM: ritorna la DDR3

Da stranotizie
La crisi della RAM sta facendo tornare in auge le vecchie unità DDR4 e DDR3, che meno di un anno fa erano considerate fuori produzione. A causa della scarsità di unità DDR5, i prezzi di queste vecchie generazioni stanno aumentando in modo impensabile, con un aumento del 219% tra il luglio scorso e oggi, secondo un report di 3DCenter.

L’analisi prende in considerazione il mercato tedesco, ma la dinamica è la stessa a livello globale. I giganti dell’intelligenza artificiale stanno acquistando grandi quantità di componenti per i loro data center, lasciando gli utenti finali senza possibilità di assemblare un nuovo computer o di upgrading quello in uso.

Nello stesso periodo, il prezzo delle unità DDR5 è triplicato, con un rallentamento del trend dal 93% tra novembre e dicembre al 27,6% tra dicembre e gennaio, ma la situazione rimane critica. SK hynix, uno dei tre più importanti produttori di RAM, ha dichiarato che presto aumenterà i ritmi di produzione, ma i chip prodotti saranno destinati a clienti enterprise come i giganti dell’AI.

Anche Micron ha fatto lo stesso, abbandonando il marchio Crucial tra i leader del mercato consumer. Il terzo grande player, Samsung, ha lasciato intendere che presto alzerà i prezzi, con ripercussioni inevitabili sul costo dei dispositivi. La situazione della crisi della RAM sembra quindi destinata a peggiorare, con conseguenze negative per gli utenti finali.

