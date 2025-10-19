21.6 C
Roma
domenica – 19 Ottobre 2025
Attualità

Crisi profonda per l’Audace Cerignola dopo la sconfitta con la Cavese

Da stranotizie
Crisi profonda per l’Audace Cerignola dopo la sconfitta con la Cavese

L’Audace Cerignola ha subito una pesante sconfitta contro la Cavese, segnando la terza perdita consecutiva. Il match, disputato al Monterisi, ha visto i campani prevalere per 3-1 grazie alle reti di Fusco, Sorrentino e Ubaldi. La rete di D’Orazio non è bastata per risollevare le sorti della squadra, che ha ricevuto dure critiche dai tifosi al termine della partita.

La formazione di Maiuri è scesa in campo con un 3-5-2, schierando Greco tra i pali e una difesa composta da Todisco, Cocorocchio e Ligi. Gli esterni erano Russo e Vitale, con Bianchini, Cretella e Paolucci in mediana, mentre Emmausso e Cuppone formavano il tandem offensivo. La Cavese ha risposto con un 3-4-2-1, con diverse modifiche rispetto alla partita precedente.

La prima occasione è stata per la Cavese, che al 6′ ha visto la conclusione di Fusco sfiorare il palo. Gli ofantini hanno replicato con una conclusione di Cretella, ma senza successo. Dopo un avvio difficile, Fusco ha segnato il primo goal per la Cavese al 15′, seguito da altre occasioni per i campani. Anche se il Cerignola ha cercato di reagire, le difficoltà difensive si sono fatte evidenti.

Nel secondo tempo, Maiuri ha effettuato un cambio, ma al 52′ la Cavese ha raddoppiato con un rigore trasformato da Sorrentino. Gli ofantini hanno riacceso la speranza grazie al goal di D’Orazio al 59′, ma la Cavese ha chiuso i conti nel finale con il terzo goal di Ubaldi. Anche un secondo rigore para da Greco non ha potuto cambiare le sorti di un match che segna un momento critico per il Cerignola. La società ha annunciato il silenzio stampa, mentre la classifica si fa preoccupante.

Articolo precedente
Manovra finanziaria in Italia: novità fiscali e misure di bilancio
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.