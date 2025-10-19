Crisi profonda per l’Audace Cerignola dopo la sconfitta con la Cavese

L’Audace Cerignola ha subito una pesante sconfitta contro la Cavese, segnando la terza perdita consecutiva. Il match, disputato al Monterisi, ha visto i campani prevalere per 3-1 grazie alle reti di Fusco, Sorrentino e Ubaldi. La rete di D’Orazio non è bastata per risollevare le sorti della squadra, che ha ricevuto dure critiche dai tifosi al termine della partita.

La formazione di Maiuri è scesa in campo con un 3-5-2, schierando Greco tra i pali e una difesa composta da Todisco, Cocorocchio e Ligi. Gli esterni erano Russo e Vitale, con Bianchini, Cretella e Paolucci in mediana, mentre Emmausso e Cuppone formavano il tandem offensivo. La Cavese ha risposto con un 3-4-2-1, con diverse modifiche rispetto alla partita precedente.

La prima occasione è stata per la Cavese, che al 6′ ha visto la conclusione di Fusco sfiorare il palo. Gli ofantini hanno replicato con una conclusione di Cretella, ma senza successo. Dopo un avvio difficile, Fusco ha segnato il primo goal per la Cavese al 15′, seguito da altre occasioni per i campani. Anche se il Cerignola ha cercato di reagire, le difficoltà difensive si sono fatte evidenti.

Nel secondo tempo, Maiuri ha effettuato un cambio, ma al 52′ la Cavese ha raddoppiato con un rigore trasformato da Sorrentino. Gli ofantini hanno riacceso la speranza grazie al goal di D’Orazio al 59′, ma la Cavese ha chiuso i conti nel finale con il terzo goal di Ubaldi. Anche un secondo rigore para da Greco non ha potuto cambiare le sorti di un match che segna un momento critico per il Cerignola. La società ha annunciato il silenzio stampa, mentre la classifica si fa preoccupante.