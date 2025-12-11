Crisi politica in Thailandia

Il primo ministro thailandese Anutin Charnvirakul ha annunciato di essersi dimesso e di aver avviato le procedure per lo scioglimento del parlamento, ci saranno quindi nuove elezioni, probabilmente già a gennaio. Anutin era stato eletto dal parlamento e faceva parte del partito conservatore Bhumjaithai, ma aveva ottenuto anche il sostegno del Partito del Popolo, il principale partito di opposizione. Il Partito del Popolo aveva chiesto riforme e una revisione della Costituzione, ma ha ritirato il sostegno ritenendo che non fossero stati rispettati i patti.

La decisione di Anutin è stata presa nel quarto giorno di nuovi scontri al confine fra l’esercito thailandese e quello della Cambogia. La crisi politica non sembra essere legata alla ripresa degli scontri e il primo ministro ha assicurato che non avrà ripercussioni sulla gestione delle operazioni. La guerra tra i due paesi era cominciata quando per cinque giorni c’erano stati attacchi e bombardamenti in varie località sul confine, che sono da tempo contese per ragioni militari, storiche e religiose.

La Costituzione thailandese prevede che debbano tenersi elezioni entro 60 giorni. Anutin era il terzo primo ministro e il paese vive un periodo di forte instabilità politica, anche a causa delle forti ingerenze dei militari nella politica thailandese. L’attuale Costituzione prevede che il Senato sia nominato dai militari, il che ha contribuito all’instabilità politica. La Thailandia vive anche un momento economico complesso, con un forte indebitamento pubblico e privato e consumi bassi.