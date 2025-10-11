Crisi politica in Italia: prospettive e sviluppi attuali

16.2 C
Yahoo è parte di un gruppo di marchi che include anche AOL ed Engadget. Quando si accede ai loro siti e app, vengono utilizzati dei cookie per varie finalità.

Questi cookie servono a garantire il funzionamento dei servizi, a autenticare gli utenti, a proteggere le informazioni e a prevenire abusi. Inoltre, servono a monitorare l’utilizzo dei siti e delle app, raccogliendo dati in forma aggregata, senza identificare singoli utenti.

Cliccando su “Accetta tutto”, gli utenti autorizzano Yahoo e i suoi partner a memorizzare e accedere alle informazioni sui dispositivi. Questo include l’uso di dati di geolocalizzazione, indirizzi IP e informazioni di navigazione e ricerca. Tali dati vengono utilizzati per analisi, pubblicità personalizzate e per sviluppare nuovi servizi.

Se non si desidera che Yahoo e i partner utilizzino cookie e dati personali per tali scopi, è possibile selezionare “Rifiuta tutto”. Gli utenti possono anche scegliere di personalizzare le impostazioni cliccando su “Gestisci le impostazioni per la privacy”.

In ogni momento, è possibile revocare il consenso o modificare le preferenze utilizzando i link dedicati alle “Impostazioni della privacy e dei cookie” sui siti e app di Yahoo. Per ulteriori dettagli sull’uso delle informazioni personali, si può consultare l’Informativa sulla privacy e l’Informativa sui cookie di Yahoo.

