15.9 C
Roma
lunedì – 6 Ottobre 2025
Politica

Crisi politica in Francia, Macron tra dimissioni e riforme

Da StraNotizie
NEWS

Il quotidiano britannico The Times ha descritto il presidente francese Emmanuel Macron come un’“anatra zoppa,” incapace di far avanzare le proprie politiche in un parlamento molto diviso. Con il suo mandato che scade nel 2027, il presidente ha tre possibili opzioni per affrontare la crisi politica: nominare un nuovo primo ministro, indire elezioni parlamentari anticipate o dimettersi.

La situazione si è aggravata dopo le dimissioni del Primo Ministro Sébastien Lecornu, presentate a Macron a causa delle critiche dell’opposizione sulla composizione del nuovo governo. Dei 18 membri del gabinetto, 13 provengono dall’amministrazione precedente, con solo poche novità significative, come il ritorno dell’ex Ministro dell’Economia, Bruno Le Maire, ora Ministro della Difesa.

The Times evidenzia che le azioni di Macron non sono sufficienti per ridurre la crescente sfiducia nei suoi confronti né per assicurarsi una maggioranza parlamentare in grado di sostenere le riforme. I leader dell’opposizione hanno chiesto le dimissioni immediate del governo, lo scioglimento del parlamento e anche le dimissioni di Macron.

Un’immagine simbolica di questa crisi è stata catturata poco dopo le dimissioni di Lecornu: Macron è stato visto camminare da solo lungo il lungofiume di Parigi, un momento interpretato come un segnale del suo crescente isolamento politico. Il filmato è stato trasmesso dall’emittente francese BFMTV.

Il futuro del governo francese rimane incerto, e le prossime settimane saranno decisive per capire se Macron riuscirà a riprendere il controllo della situazione o se la crisi condurrà a un cambiamento radicale nel panorama parlamentare.

