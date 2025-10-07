Crisi politica in Francia: Macron e la richiesta di Philippe

In Francia, la crisi politica si intensifica dopo le dimissioni del premier Sebastien Lecornu, lasciando il presidente Emmanuel Macron sempre più isolato, compreso l’abbandono dell’ex primo ministro Edouard Philippe, suo ex alleato. Philippe, attuale leader del partito Horizons e premier dal 2017 al 2020, ha espresso la necessità di elezioni presidenziali anticipate durante un’intervista a RTL. Propone che Macron nomini un nuovo primo ministro per approvare il bilancio e successivamente annunci l’intenzione di indire elezioni anticipate.

Philippe si è detto favorevole a una “uscita ordinata e degna dalla crisi”, sottolineando che il futuro della situazione politica è nelle mani di Macron. Ha avvertito che prolungare la crisi attuale per altri 18 mesi sarebbe insostenibile e ha definito il clima politico come “desolante”. Secondo lui, un annuncio di elezioni presidenziali anticipate per inizio 2026 potrebbe facilitare la nomina di un nuovo premier in grado di gestire il bilancio prima della corsa elettorale.

Le posizioni di Philippe sono state sostenute anche da Jordan Bardella, leader del Rassemblement National, il quale ha chiesto lo scioglimento del Parlamento e l’indizione di elezioni anticipate. Sebbene Macron dovrebbe rimanere in carica fino al 2027, le dimissioni di Lecornu, il suo quinto primo ministro in due anni, destano preoccupazione sulla sua capacità di completare il mandato. Anche l’ex primo ministro centrista Gabriel Attal ha espresso confusione riguardo alle decisioni di Macron, evidenziando il crescente scetticismo tra i suoi ex sostenitori.