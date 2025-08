Crisi politica in Brasile: Bolsonaro alle corde e opposizione in piazza

In Brasile, la situazione politica si complica con l’opposizione che si stringe attorno all’ex presidente Jair Bolsonaro, recentemente posto agli arresti domiciliari dal giudice Alexandre de Moraes. Questo provvedimento è stato adottato a seguito di violazioni di misure cautelari legate ai procedimenti in corso per un presunto tentativo di colpo di Stato avvenuto nel 2022.

Dal 15 luglio, Bolsonaro è obbligato a indossare un braccialetto elettronico e non può comunicare pubblicamente, né direttamente né tramite social media. Nonostante queste restrizioni, centinaia di suoi sostenitori hanno manifestato nelle città di San Paolo e Brasilia, brandendo bandiere brasiliane, ma anche degli Stati Uniti e di Israele. Il leader dell’opposizione, Sostenes Cavalcante, ha espresso minacce di una resistenza militante contro le azioni del governo, affermando che la pace sarà impossibile senza un dialogo che preveda l’amnistia e modifiche alle prerogative giuridiche.

Cavalcante ha anche sottolineato l’importanza del voto popolare per scegliere il presidente, contestando l’autorità giudiziaria nel processo politico. Parallelamente, il Partito Liberale, a cui appartiene Bolsonaro, ha pianificato un’ostruzione in parlamento, con alcuni membri che hanno manifestato silenziosamente tappandosi la bocca con nastro adesivo.

Dall’estero, il presidente statunitense Donald Trump ha avviato una guerra commerciale contro il Brasile, imponendo dazi elevati sulle esportazioni brasiliane e sanzioni contro de Moraes. Tuttavia, il magistrato della Corte Suprema ha ribadito che ulteriori violazioni da parte di Bolsonaro potrebbero comportare la sua detenzione in carcere. Oltre al caso per tentativo di golpe, l’ex presidente affronta anche un’indagine per intralcio alla Giustizia.