L’attuale scenario internazionale è caratterizzato da una crisi senza precedenti, con conflitti in diverse parti del mondo. La situazione è paragonabile a quella che portò alla Prima guerra mondiale, con una serie di incomprensioni e tensioni tra le nazioni. La guerra in Ucraina e il conflitto in Palestina sono solo due esempi di questa crisi, che sta mettendo in rotta di collisione le potenze mondiali.

Il vecchio ordine mondiale, difeso dall’Occidente, sta traballando a causa del multipolarismo e della crescita di nuove potenze come la Cina e la Russia. Ciò sta portando a una serie di conflitti e tensioni, con l’Ucraina e la Palestina che sono solo due esempi di questa situazione. La diplomazia ha fallito nel risolvere questi conflitti, e la situazione sta peggiorando.

La guerra in Ucraina è un esempio di come la diplomazia abbia fallito. Nonostante le trattative, la situazione non si è risolta e la guerra continua. La Palestina è un altro esempio, con il conflitto che dura da anni e senza una soluzione in vista. La comunità internazionale sta cercando di trovare una soluzione, ma la situazione è complessa e difficile da risolvere.

La politica internazionale è diventata l’arte delle cose possibili, non di quelle desiderabili. L’uso della forza non è più visto come l’ultima opzione, ma come una scelta sempre più comune. Ciò sta portando a una serie di rischi, tra cui la possibilità di una guerra nucleare. Gli Stati Uniti stanno invitando l’Europa a pensare a se stessa e a non farsi illusioni sulla guerra in Ucraina, poiché hanno altri problemi da affrontare, come la crescita della Cina.

La “Nuova strategia di sicurezza nazionale” degli Stati Uniti, resa nota recentemente, sembra non essere stata letta da nessuno a Bruxelles. Ciò sta a significare che la comunità internazionale non è preparata ad affrontare le sfide che si stanno presentando. La situazione è grave e richiede una soluzione urgente per evitare che i conflitti si aggravino ulteriormente.