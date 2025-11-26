Crisi politica a Reggio Calabria

Nel Comune di Reggio Calabria e nella Città metropolitana si sta verificando una fase di marcata instabilità politica, caratterizzata da tensioni interne alla maggioranza e dall’ipotesi di una possibile interruzione anticipata dell’attuale esperienza amministrativa. Secondo Giuseppe Barbaro, delegato nazionale di Copagri, tale scenario sta alimentando una crescente incertezza istituzionale che ricade in modo significativo sul tessuto economico e produttivo del territorio.

La paralisi amministrativa incide in modo diretto sui settori collegati alla programmazione, agli investimenti e alla gestione dei servizi essenziali, elementi che rappresentano la base operativa per imprese, lavoratori, cooperative e aziende agricole. Il rallentamento delle procedure, l’assenza di atti gestionali e la difficoltà nel garantire continuità nell’erogazione dei servizi pubblici stanno creando un clima di sfiducia, che rischia di frenare ulteriormente attività già esposte a criticità strutturali.

Inoltre, la crisi politica ha generato lo stallo su provvedimenti di rilievo, come il regolamento sulle Circoscrizioni e difficoltà operative della società Castore, evidenziando quanto la stabilità amministrativa sia un fattore determinante per la continuità dei servizi di cui imprese, lavoratori e famiglie dipendono quotidianamente. La crisi politica reggina ha anche impedito di affrontare questioni importanti riguardanti il settore primario, come la crisi del comparto olivicolo reggino e la denominazione a marchio di qualità del bergamotto.

In questo contesto, emerge l’esigenza di soluzioni che assicurino la piena operatività dell’ente cittadino e metropolitano fino alle prossime elezioni. Viene richiamata l’importanza che tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio assumano un ruolo di responsabilità istituzionale, valutando con attenzione le ricadute che ulteriori fasi di stallo potrebbero generare sull’economia cittadina e metropolitana. In tale prospettiva, viene richiamata la possibilità di un’amministrazione a carattere tecnico, un “governo dei migliori” in grado di garantire la gestione, la tutela dei servizi minimi essenziali e il sostegno alla programmazione economica.