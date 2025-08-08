Crisi politica a Civitavecchia: contestata delibera Giunta

La gestione delle risorse pubbliche continua a sollevare interrogativi e tensioni all’interno del Consiglio comunale di Civitavecchia. Oggi, si attende una discussione cruciale in merito a una mozione di censura presentata dai membri dell’opposizione contro la Giunta, incentrata sulla deliberazione n. 242 del 10 dicembre 2024.

L’atto controverso riguarda la regolarizzazione della situazione dell’Unione Musicale Civitavecchiese (UMC), che occupa senza titolo un immobile comunale dal 2012. Gli oppositori affermano che la decisione della Giunta presenta gravi illegittimità, con il rischio di danno erariale. Secondo le loro segnalazioni, la deliberazione quantifica un debito di oltre 160 mila euro per l’occupazione dell’immobile dal 2015 al 2024, somma che sarebbe stata compensata tramite prestazioni fornite dalla Banda G. Puccini e lavori di manutenzione.

Tuttavia, i consiglieri sottolineano l’assenza di documentazione che possa giustificare tale compensazione, come contratti, pareri tecnici e conferme di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore. Inoltre, la delibera è stata approvata con l’astensione del Sindaco a causa di un conflitto di interessi, e i firmatari della mozione contestano l’incompetenza della Giunta a autorizzare concessioni ultra-novennali.

Tra le richieste avanzate dall’opposizione vi sono la censura dell’atto, la revoca della deliberazione e la presentazione di una nuova proposta corredata da adeguata documentazione. In caso contrario, i consiglieri minacciano di inviare un esposto alla Corte dei Conti e all’ANAC, paventando la possibilità di danno erariale.

Il dibattito in aula si preannuncia acceso e potrebbe influenzare significativamente il futuro dell’amministrazione comunale, richiamando l’attenzione sulla trasparenza e la gestione del patrimonio pubblico.