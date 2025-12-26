Crisi per Elodie e Iannone

Si fanno sempre più insistenti le voci che sostengono che Elodie Di Patrizi e Andrea Iannone siano in crisi. Il fatto che, nel giorno di Natale, la cantante ha postato una serie di scatti mostrando di aver trascorso la festività in compagnia dei suoi affetti più stretti, senza però nessuna traccia del centauro di Vasto, ha rinfocolato le indiscrezioni. Gli esperti di cronaca rosa Alessandro Rosica e Amedeo Venza hanno aggiunto ulteriore carburante al gossip: quest’ultimo ha spiegato di aver saputo che la coppia starebbe affrontando un periodo difficile a causa di “lavoro, viaggi e interessi diversi”, mentre Rosica ha scritto che la popstar e il motociclista si sono lasciati.

Il rapper Marracash ha poi piazzato un like alle foto natalizie postate da Elodie, mentre Iannone le ha snobbate. Alessandro Rosica ha ribadito la notizia della rottura tra Elodie e Iannone, scrivendo su Instagram: “Vi ho già detto che si sono lasciati”. I diretti interessati non hanno commentato le indiscrezioni sul loro conto, mantenendo un silenzio assordante. È certo però che non abbiano passato il Natale insieme. Il gesto di Marracash ha fatto sorprendere i fan, che hanno iniziato a fantasticare su un ipotetico ritorno di fiamma, anche se un “like” non significa necessariamente un ritorno in love. È più appropriato considerarlo una mossa affettuosa e inaspettata da parte del rapper nei confronti di Elodie. Colpisce il fatto che la popstar abbia incassato pubblicamente un cenno di attenzione da parte dell’ex compagno e non da parte dell’attuale fidanzato.