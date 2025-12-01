Crisi per Alvaro Morata e Alice Campello

Sono emerse nuove voci di crisi sul matrimonio di Alvaro Morata e Alice Campello, genitori di 4 figli. I due avevano annunciato la separazione più di un anno fa, ma poche settimane dopo avevano risanato la rottura, spiegando di aver fatto il più grosso errore della loro vita ad allontanarsi e annunciando di essere tornati insieme.

Da allora, le dediche zuccherose su Instagram erano riprese e ogniqualvolta entrambi avevano parlato con la stampa della loro vicenda sentimentale, avevano assicurato di amarsi come non mai e che il periodo di difficoltà li aveva resi più forti. Tuttavia, negli ultimi giorni, si sono verificati alcuni fatti che spingono a ipotizzare che la coppia sia stata nuovamente investita da un periodo buio.

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha notato che Alice Campello ha smesso di indossare la fede nuziale e Alvaro Morata ha tolto dalla descrizione nella bio di Instagram “marito di…”. I due gesti hanno iniziato a fare molto rumore tra i fan, che hanno cominciato a pensare che la relazione sarebbe di nuovo incappata in un periodo di burrasca amorosa e che l’imprenditrice e l’atleta potrebbero essersi lasciati un’altra volta.

Recentemente, Alice Campello era intervenuta nel podcast di Laura Escanes, dicendosi dispiaciuta che alcune persone avevano sostenuto che il suo matrimonio fosse “fake” e tenuti in piedi solamente per business. L’influencer aveva rivelato che, quando con il compagno aveva deciso di separarsi, sia lui sia lei erano sotto effetto di farmaci e che la scelta di interrompere il rapporto era stata un grandissimo sbaglio, precisando che il calciatore era d’accordo con lei.