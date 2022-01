Oggi, alle ore 18.00, in diretta streaming dalla pagina Facebook ‘L’Italia che merita’, il giornalista Rai Attilio Romita, oggi Responsabile Ufficio Stampa MI, intervisterà il Presidente nazionale di Meritocrazia Italia Walter Mauriello e il Prof. Salvatore Cingari, ordinario di Storia delle dottrine politiche presso l’Università per Stranieri di Perugia e autore dell’opera monografica, edita nell’ottobre 2020, dal titolo ‘La meritocrazia’.

Sarà un importante momento di confronto sulle possibili ricostruzioni applicative del concetto di meritocrazia, specie in punto di implicazioni sul piano dell’azione politica. Un’occasione in più per discutere delle sue diverse accezioni e riportare l’attenzione sui propositi del Movimento e sulla necessaria rilettura del principio alla luce delle istanze di equità, coesione sociale e giusta distribuzione delle opportunità di espressione dei talenti e di realizzazione delle aspirazioni.

Il contributo del Prof. Cingari sarà essenziale per verificare le utilità della meritocrazia nella messa a punto delle strategie che serviranno ad affrontare la sfida del superamento della crisi sociale ed economica e della ripartenza del Paese.