Crisi occupazionale in Sudcorea: il dramma del lavoratore

Il regista sudcoreano Park Chan-wook presenta alla Mostra del Cinema il suo nuovo film “Eojjeol suga eopda” (“No Other Choice”), che affronta il profondo dramma della perdita del lavoro nell’era contemporanea, caratterizzata da significativi tagli al personale e dall’invasione delle macchine e dell’intelligenza artificiale. Il film, co-scritto dallo stesso Park insieme a Lee Kyoung-mi, Don McKellar e Jahye Lee, vede protagonisti Lee Byung-hun e Son Yej-in, e sarà distribuito nei cinema italiani a gennaio 2026 da Lucky Red.

La trama si svolge in Corea del Sud, dove You Man-su lavora come caporeparto in una cartiera. Dopo l’acquisto dello stabilimento da parte di un’azienda statunitense, si trova improvvisamente disoccupato insieme ad altri dipendenti. La sua vita familiare e finanziaria crolla, e dopo un lungo periodo di rifiuti lavorativi, decide di attuare un piano disperato: eliminare i possibili competitori nel settore per avere una possibilità di riassunzione.

Park Chan-wook realizza un film che unisce elementi di commedia e dramma, mostrando la discesa di un uomo nella povertà e la sua lotta per mantenere la stabilità familiare. You Man-su, con un passato da alcolista e un forte attaccamento al suo lavoro, arriva a contemplare l’omicidio dei suoi rivali nei colloqui di assunzione come unica via per il riscatto. La sua storia rivela fragilità e sensi di colpa, mentre si confronta con le oscure conseguenze delle sue azioni.

“No Other Choice” risulta un’opera intensa che, attraverso il grottesco e la commedia nera, esplora le sfide del mondo del lavoro contemporaneo, sempre più segnato da crescente competizione e minacce tecnologiche.