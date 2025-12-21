Crisi occupazionale in Molise

Il mercato del lavoro in Molise mostra segnali preoccupanti a causa della diminuzione del numero dei contratti di lavoro. La regione è già alle prese con criticità strutturali come spopolamento, precarietà e scarse opportunità occupazionali.

I contratti a tempo determinato sono quelli che hanno subito la maggiore diminuzione, rappresentando una fetta consistente dell’occupazione regionale. Ciò riflette la difficoltà delle imprese a programmare nel medio-lungo periodo e incide in modo particolare su giovani e lavoratori stagionali, spesso costretti ad accettare impieghi discontinui o a cercare opportunità fuori regione.

Il tessuto produttivo molisano è caratterizzato in gran parte da piccole e micro imprese, più esposte alle oscillazioni economiche e all’aumento dei costi di gestione. L’incertezza economica generale, l’inflazione e la riduzione degli investimenti contribuiscono al calo dei contratti e frenano nuove assunzioni.

La situazione delle aree interne è particolarmente delicata a causa della mancanza di infrastrutture e servizi, che rende più difficile attrarre aziende e creare nuova occupazione stabile. In questi contesti il lavoro precario rischia di diventare l’unica alternativa, alimentando un circolo vizioso che spinge soprattutto i più giovani a lasciare il territorio.

Sindacati e associazioni di categoria chiedono interventi mirati per sostenere l’occupazione e favorire contratti più stabili, puntando su politiche attive del lavoro, formazione e incentivi alle imprese che investono sul territorio. L’utilizzo efficace dei fondi nazionali ed europei è considerato uno strumento decisivo per rilanciare l’economia locale.

Il calo dei contratti rappresenta un campanello d’allarme che il Molise non può permettersi di ignorare. Senza un’inversione di tendenza, il rischio è quello di un ulteriore indebolimento del tessuto sociale ed economico regionale, con effetti a lungo termine su sviluppo, demografia e qualità della vita.