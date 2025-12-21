9.2 C
Roma
domenica – 21 Dicembre 2025
Economia

Crisi occupazionale in Molise

Da stranotizie
StraNotizie.it - Solo il Meglio dalle Notizie

Il mercato del lavoro in Molise mostra segnali preoccupanti a causa della diminuzione del numero dei contratti di lavoro. La regione è già alle prese con criticità strutturali come spopolamento, precarietà e scarse opportunità occupazionali.

I contratti a tempo determinato sono quelli che hanno subito la maggiore diminuzione, rappresentando una fetta consistente dell’occupazione regionale. Ciò riflette la difficoltà delle imprese a programmare nel medio-lungo periodo e incide in modo particolare su giovani e lavoratori stagionali, spesso costretti ad accettare impieghi discontinui o a cercare opportunità fuori regione.

Il tessuto produttivo molisano è caratterizzato in gran parte da piccole e micro imprese, più esposte alle oscillazioni economiche e all’aumento dei costi di gestione. L’incertezza economica generale, l’inflazione e la riduzione degli investimenti contribuiscono al calo dei contratti e frenano nuove assunzioni.

La situazione delle aree interne è particolarmente delicata a causa della mancanza di infrastrutture e servizi, che rende più difficile attrarre aziende e creare nuova occupazione stabile. In questi contesti il lavoro precario rischia di diventare l’unica alternativa, alimentando un circolo vizioso che spinge soprattutto i più giovani a lasciare il territorio.

Sindacati e associazioni di categoria chiedono interventi mirati per sostenere l’occupazione e favorire contratti più stabili, puntando su politiche attive del lavoro, formazione e incentivi alle imprese che investono sul territorio. L’utilizzo efficace dei fondi nazionali ed europei è considerato uno strumento decisivo per rilanciare l’economia locale.

Il calo dei contratti rappresenta un campanello d’allarme che il Molise non può permettersi di ignorare. Senza un’inversione di tendenza, il rischio è quello di un ulteriore indebolimento del tessuto sociale ed economico regionale, con effetti a lungo termine su sviluppo, demografia e qualità della vita.

Articolo precedente
Francia senza bilancio
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

L’Italia aggiorna norme lavoro

Obesità in Cina

Viaggiatori nel mirino dei hacker

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.