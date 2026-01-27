Crisi occupazionale a Taranto

A Taranto, la crisi occupazionale sta raggiungendo livelli preoccupanti. Il coordinatore territoriale della UIL, Gennaro Oliva, descrive la situazione come un “territorio al limite del collasso sociale”. La città è afflitta da una crisi occupazionale profonda e strutturale, aggravata da vertenze industriali irrisolte e scelte aziendali calate dall’alto. La politica locale sembra distante dal mondo del lavoro e incapace di incidere sulle decisioni delle grandi imprese.

La vicenda Vestas Italia è un esempio emblematico: circa quaranta lavoratori sono in sciopero a oltranza contro la decisione di trasferire le attività a San Nicola di Melfi. Questa scelta costringerà i lavoratori a spostarsi lontano dalle proprie famiglie, mentre Taranto perderà ulteriori posti di lavoro qualificati. Si sommano a questa vertenza quelle storiche, come gli ex TCT e i lavoratori HIAB, mai definitivamente risolte. L’ex Ilva rappresenta una ferita aperta, con una produzione ridotta ai minimi termini e migliaia di lavoratori sospesi tra cassa integrazione e incertezza.

I dati ufficiali dell’INPS mostrano una provincia con uno dei più bassi tassi di occupazione d’Italia, con livelli di disoccupazione elevati e una concentrazione impressionante di ammortizzatori sociali. Taranto assorbe quasi il sessanta per cento della cassa integrazione straordinaria dell’intera Puglia, certificando una dipendenza patologica da poche grandi realtà industriali e l’assenza di un’alternativa produttiva solida. Il porto, indicato come possibile volano di sviluppo, non riesce a compensare il quadro generale, con centinaia di lavoratori in cassa integrazione e una condizione di precarietà prolungata.

Gli strumenti nati per accompagnare la transizione industriale restano incompiuti, come il Just Transition Fund, che non ha ancora prodotto risultati occupazionali concreti. Anche l’Arsenale Militare di Taranto, con tutto il suo indotto, non può essere considerato un’isola felice, con un comparto che perde competenze e personale qualificato senza un vero piano di rilancio. Oliva conclude che la politica locale e regionale deve assumersi la responsabilità di incidere, con scelte coraggiose e un piano industriale credibile, perché senza lavoro non c’è futuro e senza futuro non c’è coesione sociale.