Crisi Nitag in Italia: tensioni tra politica e sanità

Il Ministero della Salute ha ufficialmente azzerato il Gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni (Nitag) dopo una controversa nomina che ha visto l’inserimento di due figure note per il loro scetticismo nei confronti dei vaccini: Paolo Bellavite ed Eugenio Serravalle. La scelta ha suscitato forti polemiche sia nella comunità scientifica sia tra le istituzioni, tanto che alcuni membri, tra cui la dirigente del dipartimento Prevenzione della Regione Veneto, hanno deciso di dimettersi in segno di protesta.

La crisi è stata alimentata da una petizione, supportata da nomi illustri, che ha denunciato la legittimazione di teorie antiscientifiche. Con oltre 16.000 firme raccolte, il ministro Schillaci ha dovuto affrontare la situazione, optando per azzerare completamente la commissione invece di chiedere le dimissioni ai due membri. Ufficialmente, questa decisione è stata giustificata con la necessità di avviare un nuovo procedimento di nomina più inclusivo e rigoroso.

Tuttavia, le tensioni politiche non sono passate inosservate. La premier Giorgia Meloni avrebbe criticato l’azzeramento, definendolo un atto “non concordato”. Schillaci e il suo capo dipartimento sono emersi con un’immagine compromessa. Ciò ha sollevato interrogativi sull’efficacia delle loro nomine e delle scelte politiche che le hanno precedute.

Le figure contestate erano sostenute da Fratelli d’Italia e dalla Lega, rendendo ancora più complessa la situazione. La retrocessione di Schillaci ha evidenziato conflitti interni nella maggioranza, con il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari che sembra spingere per una successione. Il nome favorito per sostituirlo è Rocco Bellantone, attuale presidente dell’Istituto superiore di sanità. Questa vicenda segna un’importante crisi istituzionale, aggravando la fiducia nelle politiche vaccinali e nella credibilità delle istituzioni sanitarie.