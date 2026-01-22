Crisi nella destra italiana

La destra italiana sta attraversando un momento difficile, con un rischio di smottamento a causa di piccoli eventi che possono portare a conseguenze più grandi. Il problema principale sembra essere la Lega e il fenomeno sismico ha un nome e un cognome, quello di Roberto Vannacci. Il timore che Vannacci presenti una sua lista fuori dal centrodestra sta portando gli strateghi della coalizione meloniana a considerare di fissare lo sbarramento al quattro per cento, rendendo difficile per Vannacci superare questa soglia.

Se una lista di Vannacci dovesse correre da sola per intercettare il voto di estrema destra, sarebbe una notizia negativa per Giorgia Meloni e per il centrodestra. Questo voto non sarebbe nuovo, ma verrebbe sottratto a Matteo Salvini e a Meloni. Anche se la lista di Vannacci dovesse unirsi al centrodestra, il problema non scomparirebbe, poiché la presenza di una lista ultra-conservatrice potrebbe far scappare gli elettori più moderati verso altri partiti.

Sotto la superficie elettorale, c’è un’incertezza ideologica nella destra italiana. Meloni sembra non esporsi troppo, mentre Salvini appare fuori contesto e non capisce pienamente l’irruzione del trumpismo imperiale. Il trumpismo non è sovranismo, ma il suo contrario, e i sovranisti europei stanno iniziando a rendersene conto. Leader di partiti di estrema destra come Jordan Bardella, Alice Weidel e Nigel Farage si sono schierati contro le politiche di Trump, e anche il premier del Belgio, Bart De Wever, ha criticato duramente Trump.

Il leader dell’estrema destra tedesca, Tino Chrupalla, ha attaccato Trump accusandolo di politiche imperiali. Se la bandiera sovranista dovesse essere scippata a Salvini da Vannacci, potrebbe essere un colpo alla sua presa sulla destra italiana e determinare un ulteriore ridimensionamento elettorale, forse mortale.