Crisi nel PSOE spagnolo

Il Partito Socialista Operaio Spagnolo sta attraversando una fase molto complessa e contraddittoria. Oltre alla crisi politica dovuta alla fragilità della maggioranza parlamentare e ai rapporti tesi con gli alleati indipendentisti, il partito sta affrontando una crisi morale e di credibilità a causa dell’emersione di diversi casi di presunte molestie e abusi sessuali che coinvolgono dirigenti ed esponenti del partito.

I casi emersi hanno avuto un forte impatto mediatico e politico perché riguardano figure importanti all’interno del partito. Il caso di Francisco Paco Salazar, ex consigliere politico, è stato il primo a esplodere a livello nazionale. Diverse donne lo hanno accusato di comportamenti sessisti, commenti sul corpo, messaggi inappropriati e pressioni per incontri fuori dall’orario di lavoro. Anche se Salazar ha respinto le accuse, ha lasciato i suoi incarichi in un clima di reazione tardiva e difensiva.

Altri casi sono emersi, come quello di Antonio Navarro, segretario generale del PSOE a Torremolinos, accusato di molestie attraverso messaggi WhatsApp e commenti umilianti, e José Tomé, presidente della Deputazione di Lugo, che si è dimesso dopo segnalazioni interne di comportamenti inappropriati. Il caso più recente è quello di Javier Izquierdo, senatore ed esponente della Commissione Esecutiva Federale del PSOE, che ha rassegnato le dimissioni dopo una denuncia per molestie sessuali.

La risposta del PSOE ha suscitato critiche trasversali, con accuse di lentezza, scarsa trasparenza e insufficiente attenzione alle vittime. La dirigente socialista Rebeca Torró ha ammesso che non basta dichiarare tolleranza zero, ma servono azioni immediate e verificabili. Le associazioni femministe socialiste hanno parlato di un sistema di tutela che scoraggia la denuncia.

La crisi ha avuto effetti immediati sulla stabilità dell’esecutivo, con il partner di coalizione Sumar che ha preso le distanze dalla gestione socialista della vicenda. La vicepremier Yolanda Díaz ha chiesto un rimpasto di governo come segnale politico di discontinuità, aprendo una frattura nella maggioranza. Pedro Sánchez ha respinto l’ipotesi di un rimpasto profondo ed escluso elezioni anticipate, ma la crisi arriva in un momento delicato per il governo, che governa con una maggioranza parlamentare fragile.