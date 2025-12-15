Crisi nel matrimonio di Morata e Alice Campello

Nubi sempre più dense e plumbee si addensano sul matrimonio di Alice Campello e Alvaro Morata. Il calciatore del Como e l’influencer veneziana, genitori di quattro figli, sembrano essere piombati in una profonda crisi.

La situazione tra l’atleta spagnolo e la moglie si sarebbe ulteriormente complicata negli ultimi giorni. Una fonte vicina all’esperta di gossip Deianira Marzano sostiene che Alice Campello è rientrata di corsa dalla Spagna quando ha saputo dell’infortunio di Alvaro Morata, ma lui le avrebbe opposto un muro di silenzio.

Morata si è infortunato durante un match con la maglia del Como, lesione di alto grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra, con almeno due mesi di stop.

Alcuni giornalisti spagnoli hanno spiegato di aver parlato privatamente con il calciatore, il quale avrebbe assicurato loro che la crisi è vera, ma sono assolutamente false quelle voci che parlano di rapporto compromesso per dei presunti tradimenti.

Inoltre, Morata ha tolto dalla sua bio di Instagram “marito di Alice Campello”, mentre lei ha smesso di indossare la fede nuziale.

Alcuni presunti ben informati riferiscono che potrebbe arrivare a breve un comunicato in cui viene annunciata la fine del matrimonio da parte del giocatore e dell’imprenditrice.

I fan più ostinati continuano a sperare che avvenga un colpo di scena con lieto fine che spazzi via in un sol colpo le voci e le indiscrezioni. Per il momento, da parte della coppia, o forse già ex, solo silenzio tombale.